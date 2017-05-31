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Гродненский "Неман" подписал контракт с 13-летним футболистом

01.06.2017 13:52 — Разное | Tut.by  
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Контракт с «Неманом» подписал тринадцатилетний защитник Алексей Больгерт, сообщает пресс-служба гродненского клуба.


Фото: ФК «Неман»

Первый профессиональный контракт юного футболиста с «Неманом» рассчитан сроком на три года.

Алексей является воспитанником гродненской СДЮШОР «Неман», его первым тренером был Олег Севостьяник.

В прошлом году парень прошел республиканский отбор и продолжает на данный момент обучаться футболу в Академии футбола АБФФ.

Напомним, в этом году в составе бресткого «Динамо» дебютировал 16-летний нападающий Кирилл Кириленко, который вышел на замену в матче против «Славии».

 
 
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