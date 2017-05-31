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Гродненский "Неман" подписал контракт с 13-летним футболистом
Контракт с «Неманом» подписал тринадцатилетний защитник Алексей Больгерт, сообщает
Первый профессиональный контракт юного футболиста с «Неманом» рассчитан сроком на три года.
Алексей является воспитанником гродненской СДЮШОР «Неман», его первым тренером был Олег Севостьяник.
В прошлом году парень прошел республиканский отбор и продолжает на данный момент обучаться футболу в Академии футбола АБФФ.
Напомним, в этом году в составе бресткого «Динамо»
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Контракт рассчитан на три года.
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