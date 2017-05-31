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Подписание нового визового соглашения между Беларусью и ЕС увязано с соглашением по реадмиссии

01.06.2017 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Подписание нового визового соглашения между Беларусью и ЕС увязано с соглашением по реадмиссии

фото: belta.by

Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии.

Беларусь готова заключить с Евросоюзом новое визовое соглашение. Однако европейские партнеры жестко увязывают его подписание с соглашением по реадмиссии, которое безусловно обяжет Беларусь принимать граждан третьих стран высланных из ЕС, если они попали в него с территории нашей страны, пишет belmarket.by.

«По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии», - заявил сегодня пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Напомним, в начале недели начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун отметил, что документы по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС практически готовы к подписанию. Он даже заявил, что они могут быть подписаны в июне этого года. Соглашения могут вступить в силу в начале следующего года.

Упрощение визового режима обещает белорусам снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро, более простой способ получения долгосрочных виз, в том числе 3- и 5-летних.

В перспективе порядок получения виз и пересечения границы с ЕС может стать еще проще, особенно после введения биометрических паспортов в 2019 году. 

 
 
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Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии.

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