Уголовное дело возбуждено в отношении пинчанина за нанесение увечья сотруднику ГАИ

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нанесшего увечья сотруднику ГАИ при задержании, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Уголовное дело по ст.364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) возбуждено в отношении 26-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Мужчина подозревается в том, что 21 мая около 03.15 на ул. Кирова в Пинске применил физическое насилие по отношению к инспектору ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей.

События развивались во время задержания нарушителя, севшего за руль автомобиля "БМВ" пьяным. Согласно результатам освидетельствования, концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,2 промилле. Сотрудники обратили внимание на неадекватное поведение водителя транспортного средства, после чего приняли решение его остановить. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан. Одному из инспекторов при задержании были нанесены увечья.

Жителю Пинска предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде домашнего ареста.-0-