УСК по Брестской области

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели найденного в реке мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Автомобиль "Фольксваген Шаран", в котором на водительском месте находилось тело мужчины, был обнаружен 31 мая во время оперативно-разыскных мероприятий водолазами-спасателями ОСВОД в реке, приблизительно в 70 м от моста вблизи деревни Щеглики. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, которая установила личность погибшего. Им оказался 44-летний мужчина, разыскиваемый как без вести пропавший с 19 мая. По данному факту Жабинковским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено. При себе у него было портмоне с документами и деньгами. Фары автомобиля были включены, замки дверей открыты.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего допрашиваются близкие погибшего, также для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Со слов родных, мужчина в одиночку уехал в тот день на рыбалку. В данном районе его видели и местные жители.-0-