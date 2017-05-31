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Беларусь на 5 строк опустилась в рейтинге ФИФА, Россия ниже Узбекистана

01.06.2017 14:11 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком, опубликованном в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: abff.by

В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная Кабо-Верде — 418.

Сегодня подопечные Игоря Криушенко в 21.45 сыграют товарищеский матч на выезде со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут две домашние встречи: 9 июня в Борисове в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Болгарии (60), 12 июня в Минске — товарищеская игра с Новой Зеландией (95).

Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства находятся на следующих местах:

Франция — 6,

Нидерланды — 31,

Швеция — 34,

Люксембург — 145.

Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:

1. Бразилия 1715 очков,

2. Аргентина 1626,

3. Германия 1511,

4. Чили 1422,

5. Колумбия 1366,

6. Франция 1332,

7. Бельгия 1292,

8. Португалия 1267,

9. Швейцария 1263,

10−11. Испания 1198,

10−11. Польша 1198.

Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место.

Россия, которая в 2018 году готовится принять чемпионат мира, обновила собственный антирекорд и опустилась с 61-го на 63-е место — самое низкая позиция в истории сборной.

Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции:

62 — Узбекистан,

63 — Россия,

68 — Армения,

76 — Азербайджан,

98 — Эстония,

100 — Казахстан,

104 — Литва,

122 — Грузия и Латвия,

132 — Кыргызстан,

137 — Таджикистан,

143 — Туркменистан,

161 — Молдова.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком,...

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