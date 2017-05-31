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Беларусь на 5 строк опустилась в рейтинге ФИФА, Россия ниже Узбекистана
Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком, опубликованном в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная Кабо-Верде — 418.
Сегодня подопечные Игоря Криушенко в 21.45 сыграют товарищеский матч на выезде со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут две домашние встречи: 9 июня в Борисове в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Болгарии (60), 12 июня в Минске — товарищеская игра с Новой Зеландией (95).
Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства находятся на следующих местах:
Франция — 6,
Нидерланды — 31,
Швеция — 34,
Люксембург — 145.
Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:
1. Бразилия 1715 очков,
2. Аргентина 1626,
3. Германия 1511,
4. Чили 1422,
5. Колумбия 1366,
6. Франция 1332,
7. Бельгия 1292,
8. Португалия 1267,
9. Швейцария 1263,
10−11. Испания 1198,
10−11. Польша 1198.
Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место.
Россия, которая в 2018 году готовится принять чемпионат мира, обновила собственный антирекорд и опустилась с 61-го на 63-е место — самое низкая позиция в истории сборной.
Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции:
62 — Узбекистан,
63 — Россия,
68 — Армения,
76 — Азербайджан,
98 — Эстония,
100 — Казахстан,
104 — Литва,
122 — Грузия и Латвия,
132 — Кыргызстан,
137 — Таджикистан,
143 — Туркменистан,
161 — Молдова.
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Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком,...
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