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Ученые рассказали, какие сны предупреждают о слабоумии

01.06.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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Пугающие насильственные сны связаны с поведенческим расстройством фазы быстрого сна и как следствие — развитием деменции или болезни Паркинсона. Об этом рассказал канадский биолог Джон Пивер (John Peever) на конгрессе федерации нейронаук Канады, передает Live Science.


Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Поведенческое расстройство фазы быстрого сна впервые описали 1985 году. Люди с таким расстройством видят во сне, что на них нападают. При этом они могут активно двигаться и даже отбиваться от атаки, нанося травмы себе и другим людям.

Канадский профессор Джон Пивер обнаружил, что у подавляющего большинства людей с этим расстройством впоследствии развивается одно из трех нейродегенеративных заболеваний. Среди них — болезнь Паркинсона (поражает двигательную систему), деменция с тельцами Леви (ослабляет внимание и интеллект, вызывает галлюцинации), а также мультисистемная атрофия (проблемы с движением, балансом и другими вегетативными функциями тела).

«Поведенческое расстройство фазы быстрого сна является удивительным предвестником болезни Паркинсона», — сказал Пивер. По его данным, расстройство нервной системы развивается через 6−15 лет после того, как у человека фиксируют проблемы со сном.

Чтобы подтвердить связь, Пивер и его коллеги определили, какие клетки мозга мышей отвечали за здоровую фазу быстрого сна. Они создали генно-модифицированных грызунов, клетки мозга которых были чувствительны к свету. После к клеткам доставили специально созданный вирус с белками, вызывающими болезнь Паркинсона. Мыши начали проявлять признаки поведенческого расстройства фазы быстрого сна.

Исследователи надеются найти способ уберечь людей с расстройством сна от серьезных последствий. «У вас может быть остаться расстройство сна, которое довольно неприятно. Но у вас не разовьется одно из нейродегенеративных заболеваний, которые намного более опасны».

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Пугающие насильственные сны связаны с поведенческим расстройством фазы быстрого сна и как следствие - развитием деменции или болезни Паркинсона.

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