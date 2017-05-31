Ученые рассказали, какие сны предупреждают о слабоумии

Пугающие насильственные сны связаны с поведенческим расстройством фазы быстрого сна и как следствие — развитием деменции или болезни Паркинсона. Об этом рассказал канадский биолог Джон Пивер (John Peever) на конгрессе федерации нейронаук Канады, передает Live Science .



Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Поведенческое расстройство фазы быстрого сна впервые описали 1985 году. Люди с таким расстройством видят во сне, что на них нападают. При этом они могут активно двигаться и даже отбиваться от атаки, нанося травмы себе и другим людям.

Канадский профессор Джон Пивер обнаружил, что у подавляющего большинства людей с этим расстройством впоследствии развивается одно из трех нейродегенеративных заболеваний. Среди них — болезнь Паркинсона (поражает двигательную систему), деменция с тельцами Леви (ослабляет внимание и интеллект, вызывает галлюцинации), а также мультисистемная атрофия (проблемы с движением, балансом и другими вегетативными функциями тела).

«Поведенческое расстройство фазы быстрого сна является удивительным предвестником болезни Паркинсона», — сказал Пивер. По его данным, расстройство нервной системы развивается через 6−15 лет после того, как у человека фиксируют проблемы со сном.

Чтобы подтвердить связь, Пивер и его коллеги определили, какие клетки мозга мышей отвечали за здоровую фазу быстрого сна. Они создали генно-модифицированных грызунов, клетки мозга которых были чувствительны к свету. После к клеткам доставили специально созданный вирус с белками, вызывающими болезнь Паркинсона. Мыши начали проявлять признаки поведенческого расстройства фазы быстрого сна.

Исследователи надеются найти способ уберечь людей с расстройством сна от серьезных последствий. «У вас может быть остаться расстройство сна, которое довольно неприятно. Но у вас не разовьется одно из нейродегенеративных заболеваний, которые намного более опасны».