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Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы, обвинил правительство со всеми его министерствами в "стрельбе мимо" Белорусской АЭС.

Он критикует литовский кабмин за беззубость. Кабинет, по словам Ауштрявичюса, не в состоянии вынести проблему на уровень повестки дня Европейского союза, сообщает сегодня BALTNEWS.lt со ссылкой на литовское бюро евродепутата.

Ауштрявичюс предлагает не церемониться с белорусами и "прессовать" президента Александра Лукашенко из-за строительства Белорусской АЭС.

Литва должна послать ЕС "чёткий, сильный сигнал" по этому атомному монстру, который строят за русские деньги. Остановка строительства - вот главное условие Евросоюза в диалоге с Минском.

Депутат Европарламента от Литвы возмущён тем, что еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович в 2017 году в Вильнюсе говорил всё то же, что и 22 марта 2015 года, в ходе предыдущего визита. Но ещё больше Ауштрявичюса возмущает, что и литовская сторона Шефчовичу предоставила те же аргументы, что и 15 месяцев назад. Единственный новый шаг правительства – обзорная экскурсия на воздушном шаре, во время которой Шефчович любовался видами БелАЭС.

Пятрас Ауштрявичюс убеждён: ЕС и Еврокомиссии необходимо пересмотреть условия диалога с Минском. Во главу угла должна быть поставлена проблематика опасной АЭС. В противном случае будет идти легализация российско-белорусского ядерного проекта.

Одного голоса Литвы мало. Вильнюс обязан привлечь на свою сторону Варшаву, до которой от БелАЭС 430 километров, Хельсинки (610 километров до БелАЭС), Стокгольм (700 км), Берлин (860 км) и Брюссель, до которого 1500 километров от Островца, резюмировал депутат ЕП от Литвы.