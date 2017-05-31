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Уверенности в том, что Россия продолжит транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года в настоящее время нет.

Об этом заявили авторы проекта "Энергетической стратегии Украины до 2035 года", опубликованного на сайте министерства энергетики и угольной промышленности, пишет Интерфакс-Украина .

"Существует большая вероятность, что до 2019 года включительно объем транзита российского газа сохранится в диапазоне 50-80 млрд куб. м. Вместе с тем, на данный момент нет документальных подтверждений относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года", - говорится в проекте.

Авторы отмечают, что Россия постепенно реализует проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу (расширение "Северного потока", увеличение доступа к мощностям OPAL, строительство "Турецкого потока").

"Обновленный меморандум Украины и ЕС о взаимопонимании в сотрудничестве в энергетической отрасли от 24 ноября 2016 года закрепляет стратегическую роль Украины как страны-транзитера, однако в целом стратегия ЕС уже не ориентирована на потенциал Украины как наиболее важного энергокоммуникационного звена на востоке, поскольку интересы отдельных, более влиятельных стран-членов берут верх над совместно определенными приоритетами", - говорится в проекте.

В связи с этим авторы считают необходимым Украине трансформировать газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок в Центральную Европу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года Уверенности в том, что Россия продолжит транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года в настоящее время нет.

В проекте также отмечено, что Украина ставит цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. Этой цели планируется достигнуть путем переговорного процесса в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ.