МТС представил новые тарифы с пакетами 4G-трафика

Мобильный оператор МТС анонсировал новые тарифы с дополнительным трафиком в сети 4G. Об этом сообщает сайт компании.



Фото: nahnews.org

Линейка 4G состоит из четырех тарифных планов: «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Их абонентам ежемесячно начисляется от 250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых сетях МТС (2G/3G/4G) и дополнительный аналогичный пакет в сети LTE. Абонентская плата составит от 5,45 до 25,9 рублей.





Для новых клиентов, которые подключатся до 15 ноября 2017 года, будет действовать скидка на ежемесячный платеж 50%. Кроме этого, для новых абонентов оператор обещает бесплатно удвоить пакеты мобильного интернета. Оба бонуса предоставляются на 90 дней.

Существующие абоненты при переходе на новую линейку до 15 ноября 2017 года включительно будут получать увеличенные пакеты мобильного интернета в течение 90 дней.

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