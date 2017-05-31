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"Ваш внук попал в ДТП": СК предъявил обвинения трем гражданам Литвы по делу о мошенничествах

01.06.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Следователи предъявили обвинения трем гражданам Литвы по делу о телефонных мошенничествах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В марте-апреле этого года в столице произошел ряд случаев совершения мошенничества со схожим сценарием: пожилым людям звонили и сообщали о том, что их близкие стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, но есть возможность «решить проблему» быстро и без привлечения к ответственности. Для этого необходимо позвонить мнимому «правоохранителю» и договориться о передаче денег.

— Столичные следователи совместно с сотрудниками ГУВД установили личности мошенников. Двое из троих лиц сейчас заключены под стражу, еще один объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в ходе работы по делу получены сведения о том, что задержанные в Беларуси лица действовали совместно с гражданами, находившимися на территории Литвы в момент совершения преступления, — сообщила Юлия Гончарова.

Белорусские следователи направили просьбу об оказании международной правовой помощи в Литовскую Республику.

По имеющейся у следствия информации, обвиняемые попытались обмануть таким способом 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели более чем 20 тысячами долларов США в эквиваленте. Покушались же они на завладение более 150 тысяч долларов США в эквиваленте.

Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору для направления в суд.

 
 
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Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время планируется передача материалов прокурору для направления в суд.

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