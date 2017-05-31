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Лукашенко: нефтепереработка превращается в убыточную отрасль
01.06.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе совещания во Дворце Независимости Александр Лукашенко напомнил о стратегическом значении нефтеперерабатывающей отрасли для экономики страны. В настоящее время доля нефтепереработки в промышленности составляет более 13%, в экспорте — порядка 17%. Однако, если учитывать глобальный объем средств, вложенных в модернизацию белорусских НПЗ, о полноценной отдаче речи пока не идет.
"Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Это стратегическая отрасль страны, тем не менее, ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается", — сказал Лукашенко.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Президент отметил, что в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами. Сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное, и такая ситуация не может не вызывать серьезных опасений.
"Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль. Конечно, объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры на снижение эффективности работы. Цены на нефть упали в 2,5 раза, а то и больше. Однако негативную роль сыграли и просчеты по определению стратегии развития отрасли", — заявил Лукашенко.
На первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы, подчеркнул президент.
Комментарий Александра Лукашенко на совещании по развитию нефтеперерабатывающей отрасли слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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