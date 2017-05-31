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В Мозыре водитель VW сбил на переходе 14-летнюю девочку

01.06.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось на улице Гагарина районного центра 31 мая, около 13.00. Об этом сообщили в ГАИ Гомельской области.


По предварительной информации, 37-летний водитель VW Passat ехал со стороны бульвара Юности в направлении улицы Мира и на нерегулирумом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Девочку с различными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Мозырской больницы.

 
 
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Девочку с различными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Мозырской больницы.

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