В Мозыре водитель VW сбил на переходе 14-летнюю девочку

ДТП случилось на улице Гагарина районного центра 31 мая, около 13.00. Об этом сообщили в ГАИ Гомельской области.





По предварительной информации, 37-летний водитель VW Passat ехал со стороны бульвара Юности в направлении улицы Мира и на нерегулирумом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Девочку с различными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Мозырской больницы.