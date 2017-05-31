Когда зарплата стала настоящей. Как живут в самых бедных районах Беларуси

В самом бедном районе Беларуси — Шарковщинском — средняя зарплата в январе-апреле составила 431,8 рубля в месяц. «Сегодняшняя зарплата настоящая, а ее размер отчасти является расплатой за период, когда она была нереальной», — рассказал naviny.by председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако. Журналисты узнали, как живут в самых бедных районах страны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На селе зарплаты невысокие

В самой богатой по зарплатам Минской области статистику портит Копыльский район, где средняя зарплата за январь-апрель составила 540,4 рубля (482,2).

Заместитель председателя Копыльского райисполкома Елена Василевская отметила: «Из 32 предприятий, которые вошли в статистику по зарплатам, 20 являются сельскохозяйственными, где традиционно зарплаты невысокие. Кроме того, теперь мы очень строго придерживаемся соотношения производительности труда и выручки и зарплаты. Но у нас разработал план мероприятий по увеличению зарплат — где-то происходит оптимизация, где-то добавляются функции. Глава государства ставит задачу — мы должны зарабатывать деньги, а не просто их выплачивать. Важно также, что зарплата в районе выплачивается вовремя».

Зампред райисполкома обратила внимание, что больше зарабатывают там, где сельское производство связано с выращиванием крупнорогатого скота, на предприятиях по переработке продукции. Например, в Копыльском районе работает филиал Слуцкого сыродельного комбината, который выпускает сыры, сухое молоко, и средняя зарплата там — около 650 рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Необходимо иметь в виду, отметила Елена Василевская, что жители сельских регионов имеют свои бонусы — например, им не приходится тратиться на общественный транспорт. Многие имеют большие огороды. Вот и заместитель председателя Копыльского райисполкома выращивает «в свое удовольствие огурчики и помидорчики». «Я могу их купить и в магазине, — сказала она, — но с удовольствием выращиваю свое».

Одно предприятие потянуло вниз весь район

Самый бедный район в Гомельской области — Кормянский, где зарплата составляет 480,6 рубля (446,5 рубля в 2016-м).

Председатель Кормянского райисполкома Алексей Ясонов в комментарии для Naviny.by отметил, что по итогам пяти месяцев 2017 года показатели будут лучше, так как увеличится выручка.

Проблемы с выручкой за первые четыре месяца в районе связывают с тем, что Кормянский льнозавод, производящий льноволокно, не смог реализовать продукцию на 350 000 рублей. Из-за образовавшихся в результате этого складских запасов поднимать зарплату на предприятии было невозможно. И как раз это предприятие «потянуло вниз» зарплаты в районе, сказал Алексей Ясонов.

Два механизатора на один трактор

В Брестской области меньше других зарабатывали в Столинском районе — 500,9 рубля (453,1 рубля в 2016-м).

Одна из причин низких зарплат в регионе заключается в том, что он «является трудоизбыточным», сказал заместитель председателя Столинского районного исполкома Михаил Нестерович:

«Наш регион трудоизбыточен, велика доля незанятого трудоспособного населения. Например, у нас на один трактор может быть два механизатора, соответственно, заработная плата разбавляется и становится меньше в расчете на одного работника. Двух работников мы берем с целью максимально загрузить технику».

Михаил Нестерович отметил, что в Столинском районе высока доля самозанятости:

«Сейчас по поручению главы государства мы занимаемся трудоустройством неработающих и видим, что число трудоспособного населения высоко, однако проблема трудоустройства остро не стоит. Люди занимаются выращиванием овощей в подсобных хозяйствах, собирают дикорастущие грибы и ягоды. Это традиционный уклад жизни в Столинском районе».

Например, в Ольшанах — огуречной столице Беларуси — «в пиковый период на рынке отгружается тысяча тонн огурцов в сутки».



Фото: instagram.com/komarovka.by

Михаил Нестерович отметил, что положительно на социальной обстановке сказывается то, что люди, которые занимаются подсобным хозяйством, в городах в том числе, освобождены от уплаты сбора по декрету № 3: «Это очень правильно. Как можно признать их не участвующими в расходах государства? Они производят продукцию, ее продают, идут в магазин. Правильно, что принято решение о том, что эта категория лиц не попадает под декрет № 3».

В остальном в Столинском районес зарплатами, как и везде — «надо наращивать объемы производства и реализации продукции, чтобы увеличить поступление выручки на счета предприятий», говорит Михаил Нестерович.

План есть. Работаем

В Гродненской области меньше других получают в Свислочском районе — 492 рубля (470,7 рубля в 2016-м).

Заместитель председателя Свислочского райисполкома Оксана Шейко рассказала, что в районе разработан поквартальный план мероприятий по увеличению зарплаты. Какой зарплаты планируют в районе достичь, она не сказала.

Оксана Шейко отметила, что около 70% выручки в районе дают сельскохозяйственные предприятия, где, соответственно, занято большинство работников. Как таковой промышленности в регионе нет, уточнила Оксана Шейко.

В Могилевской области меньше других зарабатывают в Мстиславском районе — 479,8 рубля (449,7 рубля в 2016-м).

«Никто ничего нового в экономике не придумал, поэтому рост зарплаты зависит от уровня производства, — сказал в комментарии для Naviny.by первый заместитель Мстиславского райисполкома Виктор Косолапов. — Кто как производит продукцию, так и зарабатывает. В основном у нас работают сельскохозяйственные организации, у которых рост темпа производства валовой продукции — 93%. У нас 22% в заработной плате занимают сельскохозяйственные предприятия».

Потенциал для увеличения зарплат, соответственно, связывают с ростом производства: «Мы работаем над этим».

«Есть люди, которые и по 700, и по 800 рублей получают, но их мало»

Шарковщинский район — самый бедный не только в Витебской области, но и в Беларуси в целом. За январь-апрель средняя зарплата здесь составила 431,8 рубля (410,2 рубля в 2016-м).

Председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако был назначен на эту должность только в середине мая 2017 года. Его предшественник Николай Богович руководил районом с 2012 года. В 2016 году, когда район уже был абсолютным аутсайдером по зарплате, он связывал большие надежды с запуском завода по переработке торфа для приготовления субстратов, который построил чешский инвестор.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Завод запустили, там работает 50 человек, с конца 2016 года продукция экспортируется, рассказал Дмитрий Ломако. И на предприятии зарплаты выше, чем в среднем по району.

Другой промышленности в районе нет: «В прочих регионах средняя зарплата подтягивается за счет промышленности, а у нас ее нет. 40% работающего населения трудятся в сельском хозяйстве и 40% являются государственными служащими».

Но если человек хочет заработать, то для этого есть возможности и в сельском хозяйстве, подчеркнул Дмитрий Ломако:

«Зарабатывают те механизаторы, операторы машинного доения, которые хотят заработать. Есть люди, которые и по 700, и по 800 рублей получают, но их мало. В свое время народ был разбалован тем, что зарплата росла вне зависимости от производительности труда. В результате сельхозпредприятия оказались в долгах перед перерабатывающими предприятиями».

Сегодняшняя зарплата, отметил глава Шарковщинского района, «настоящая, а ее размер отчасти является расплатой за период, когда она была нереальной. Я знаю, где в районе есть резервы для увеличения зарплаты. Удастся ли их использовать, покажет жизнь».