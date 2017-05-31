Суд оставил без изменений приговор бывшему и.о. первого замначальника Главного хозяйственного управления Управделами

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд оставил без изменений приговор бывшему исполняющему обязанности первого замначальника Главного хозяйственного управления Управделами Президента Владимиру Реентовичу, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Минский областной суд вынес решение оставить приговор без изменений после рассмотрения апелляционной жалобы 17 мая.

Два года назад по подозрению во взяточничестве сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с бойцами спецподразделения "Алмаз" были задержаны исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного хозяйственного управления Управления делами Президента Владимир Реентович, его бывшая супруга, два учредителя ООО "ПКБ-Плюс" Александр Пикулик и Григорий Ветер.

Установлено, что с 2013 по 2015 год Пикулик и Ветер передали Реентовичу взятки на общую сумму Br100 млн (неденоминированных), что повлекло за собой причинение существенного вреда государственным и общественным интересам. Деньги Реентович напрямую не брал, действовал через своего посредника - бывшую супругу.

Взятки передавались за заключение договоров строительного подряда между Государственным хозяйственным управлением и ООО "ПКБ-Плюс" и подписание по данным договорам актов и справок о стоимости выполненных работ и своевременную оплату из средств республиканского бюджета. Подобным образом решались вопросы и обеспечения победы ООО "ПКБ-Плюс" в процедурах государственных закупок.

В отношении Реентовича и двух учредителей Управлением Следственного комитета по Минску было возбуждено 14 уголовных дел. В августе 2015 года Реентович был арестован сотрудниками столичной прокуратуры. Через три месяца в ходе расследования уголовного дела был выявлен еще один факт получения им взятки на общую сумму более Br1 млрд (неденоминированных). На этот раз деньги были переданы директором одного из столичных ОДО за организацию заключения и исполнения государственного контракта на выполнение работ по модернизации зданий республиканской собственности Главного хозяйственного управления, подписание актов выполненных работ и своевременную оплату из средств республиканского бюджета.

В декабре 2016 года суд Минского района вынес приговор, в соответствии с которым Реентовичу по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК, ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК, ч. 3 ст. 430 УК было назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, со штрафом в размере Br21 тыс. Также постановлено взыскать с него в доход государства свыше Br110 тыс.

Его бывшая супруга осуждена по ч. 2 ст. 432 УК (посредничество во взяточничестве) на 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Минский областной суд 17 мая в результате рассмотрения апелляционной жалобы принял решение изменить наказание женщине - она приговорена к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Пикулик и Ветер осуждены по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) УК: Пикулик на 3 года ограничения свободы, Ветер на 4 без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-