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Торговый центр в Минске превратят во вселенную супергероев на один день. Вход свободный

01.06.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
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В Минске 3 июня впервые пройдет «День супергероев». Посетителей ТРЦ «Титан» ожидают встреча с супергероями, приключенческие квесты, спортивные игры, шоу и розыгрыш тематических подарков. Как сообщили организаторы, все мероприятия будут бесплатными.


Необычный фестиваль пройдет на площадке у торгового центра, которую на один день превратят во вселенную супергероев. Посетителям предложат познакомиться с вымышленными персонажами, пройти полосу препятствий, напрячь извилины в поисках разгадок и поучаствовать в научном шоу.

Зрители смогут увидеть около 10 супергероев «семейства Marvel» в фирменных костюмах. В частности, появятся Тор, Черная вдова, Магнето, Джубили и Икс-23 (Лора Кинни), которую можно было видеть этой весной в «Логане». Комплекс «Титан» также представит зрителям нового супергероя. При желании перевоплотиться смогут и зрители — организаторы будут рады гостям в костюмах известных персонажей.

Детям и взрослым также предложат опробовать свои силы в супергеройском квесте. Каждое задание проверит то или иное качество: например, чтобы показать скорость и ловкость, надо будет быстро проехать на самокате в плаще супергероя. Будущего профессора Ксавьера из «Людей X» будут искать с помощью головоломки. Проявить меткость предложат в баскетбольной зоне с командой «Цмокi-Мiнск». Если пройти семь заданий, то в подарок дадут набор стикеров и сладостей, а если осилить все 10 — можно выиграть спортивный мешок с изображением супергероя.


В День супергероев также пройдут научное шоу от музея «Квантум», кулинарный мастер-класс, выступление гимнасток и небольшой концерт с танцевальными номерами. В спортивной зоне можно будет поиграть в теннис и волейбол, попрыгать на батуте и заняться растяжкой. Дети также смогут получить первые уроки программирования, научиться рисовать на песке и покататься на машинках. В «Титане» также будет работать выездной магазин комиксов.

— День супергероев проводится в Минске впервые, хотя на Западе такие мероприятия весьма распространены. Супергеройская тематика набирает популярность и в Беларуси, причем не только среди детей. Поэтому мы постарались организовать мероприятие, на котором будет интересно и ребятам, и взрослым. Каждый посетитель сможет почувствовать себя в роли супергероя и получить за это заслуженную награду, — отметили в ТРЦ «Титан».

Кстати, сегодня в прокат Беларуси вышел фильм про супергероиню «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли и Крисом Пайном в роли американского агента. Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

День супергероев пройдет на площадке у ТРЦ «Титан» 3 июня с 12 до 15 часов. Вход для желающих будет свободным.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Необычный фестиваль пройдет на площадке у торгового центра, которую на один день превратят во вселенную супергероев.

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