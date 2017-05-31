Синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

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Июнь в этом году начался с прохладной, дождливой и ветреной погоды. Не изменится погода и в пятницу.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы — они и принесут довольно ветреную погоду. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра порывами до 15-20 м/с, которые будут сопровождаться, ночью по северной половине, днем на большей части территории страны кратковременными дождями. Температура ночью +3…+9°С, днем +11…+17°С, по юго-западу +18…+23°С.

В субботу, 3 июня, погода улучшится. С ростом атмосферного давления дожди прекратятся и стихнет ветер. Но Беларусь по-прежнему останется в свежей воздушной массе северных широт. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +2…+8°С; днем +13…+20°С, в юго-западных районах +21…+23°С.

4 июня потеплеет, уже днем на Беларусь начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. В связи с изменившимися погодными условиями заморозки, которые предполагались в недельном прогнозе погоды, в ночь на воскресенье не ожидаются. Не обойдется без дождей: в северных районах, а днем и по западу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью от +3°С по востоку до +10°С по западу страны; днем +18…+25°С, в юго-западных районах до +29°С.

В начале следующей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы с Западной Европы.

Пройдут кратковременные грозовые дожди. А температура будет продолжать расти и к середине недели, столбики термометров покажут ночью +12…+19°С, днем +22…+29°С, по юго-востоку до +31°С.

В первой декаде июня 2017 года средняя температура воздуха по Беларуси ожидается на 1-2°С выше климатической нормы (норма +14,5…+16,5°С).