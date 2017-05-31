Машина сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Мозыре

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Фольксваген Пассат" сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Мозыре, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 31 мая по улице Гагарина. 37-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.

В УГАИ УВД напомнили, что по 5 июня в республике проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", основная задача которого - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, во дворах двигаться с минимальной скоростью, проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности.-0-