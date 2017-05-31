﻿ Машина сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Мозыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машина сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Мозыре

01.06.2017 15:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Фольксваген Пассат" сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Мозыре, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 31 мая по улице Гагарина. 37-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.

В УГАИ УВД напомнили, что по 5 июня в республике проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", основная задача которого - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, во дворах двигаться с минимальной скоростью, проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Трем гражданам Литвы по делу о телефонных мошенничествах предъявлены обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика