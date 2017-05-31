Трем гражданам Литвы по делу о телефонных мошенничествах предъявлены обвинения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску предъявлены обвинения трем гражданам Литвы по делу о телефонных мошенничествах. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В марте-апреле этого года в столице произошел ряд случаев совершения мошенничества со схожим сценарием: пожилым людям звонили и сообщали о том, что их близкие стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, но есть возможность "решить проблему" быстро и без привлечения к ответственности. Для этого необходимо позвонить "правоохранителю" и договориться о передаче денег. По имеющейся у следствия информации, обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам.

Столичные следователи совместно с сотрудниками ГУВД установили личности мошенников. Они оказались гражданами Литвы. Двое из них сейчас заключены под стражу, а третий объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, получены сведения о том, что задержанные в Беларуси лица действовали совместно с гражданами, находившимися на территории Литвы в момент совершения преступления. Белорусские следователи направили в соседнюю страну просьбу об оказании международной правовой помощи.

В ходе следствия установлена сумма материального ущерба, причиненного действиями обвиняемых. Они завладели более чем $20 тыс. в эквиваленте, принадлежащим пожилым жителям столицы, и покушались на завладение путем мошенничества более $150 тыс. в эквиваленте.

Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время планируется передача прокурору для направления в суд. Следователи обращают внимание граждан и просят быть бдительными. Пострадавших от действий подобного рода просят обращаться в правоохранительные органы, в том числе на телефоны горячей линии Следственного комитета.-0-