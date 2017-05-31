Самолет-гигант: как выглядит американский носитель ракет Stratolaunch

Габариты новинки поражают — длина более 72 метров, высота 15 метров, размах крыльев — 117 метров, вес около 226 тонн, а полезная нагрузка — около 250 тонн. К слову, такую же полезную нагрузку имеет украинский Ан-225 "Мрия".

Корпус самолета состоит из двух гондол, поэтому лайнер выглядит как огромный воздушный катамаран. Приводится он в движение шестью двигателями Pratt & Whitney, которые используют в постройке 747-х "Боингов".

Компания Stratolaunch заявила о начале наземных и летных испытаний самолета, а первый показательный полет запланирован на 2019 год.

Самолет предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты более девяти километров. В рамках испытаний с него будет запущена ракета Pegasus XL, которая предназначена для вывода на орбиту коммерческих спутников.