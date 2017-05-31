1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступная группа помогала должностным лицам уклоняться от уплаты налогов. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, которая оказывала пособничество должностным лицам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Сумма причиненного бюджету ущерба составила около Br1 млн. Предварительным расследованием установлено, что четверо жителей Минска руководили группой, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Помимо организаторов по делу проходят еще 14 человек. Преступная деятельность осуществлялась с 2010 по 2014 год.

Услугами организаторов пользовались руководители компаний в сфере оптовой торговли комплектующими для сельскохозяйственной техники, строительными материалами и спецодеждой. Товар ими приобретался в России по наименьшей возможной стоимости, после чего реализовывался на территории Беларуси. Составлялись фиктивные документы, в которых стоимость товара умышленно завышалась, вследствие чего происходило занижение налоговой базы. Полученные таким образом денежные средства выводились в теневой оборот.

Преступники использовали различный инструментарий, в том числе бланки документов строгой отчетности, ключи доступа к системе электронных платежей "Клиент-банк", печати 37 лжепредпринимательских структур. В ходе следствия на основания анализа сведений, содержащихся в финансовых и иных документах, на электронных носителях, а также в показаниях сотен свидетелей была установлена преступная схема, а также причиненный ущерб.

На имущество обвиняемых общей стоимостью порядка Br1,3 млн наложен арест. В перечне арестованного - недвижимость, в том числе коттеджные дома, земельные участки, дорогостоящий автотранспорт, счета в банках, наличные денежные средства.

Действия 18 обвиняемых, среди которых руководители указанных компаний, квалифицированы следствием по ч.1 и ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-