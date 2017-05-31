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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку

01.06.2017 15:36 — Разное | БелТА  
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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень (Копыльский район) в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень (Копыльский район) в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома...

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