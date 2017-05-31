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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку
Фото из архива
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень (Копыльский район) в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского.
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Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень (Копыльский район) в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома...
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