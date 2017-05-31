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Представлен огромный самолет для запуска ракет в космос

01.06.2017 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Представлен огромный самолет для запуска ракет в космос

Компания Stratolaunch Systems, созданная одним из основателей Microsoft Полом Алленом, представила самолет для запуска космических ракет.

Размах крыльев двухфюзеляжного самолета — 117 метров (на 28,6 метра больше, чем у Ан-225 «Мрия», считающегося самым большим самолетом в мире), длина — 92 метра. Он оснащен шестью двигателями и 28-колесным шасси. Масса летательного аппарата без нагрузки 250 тонн, с нагрузкой — 590 тонн, пишет meduza.io.

Самолет Stratolaunch Systems предназначен для вывода в космос ракет-носителей с высоты 9,1 тысячи метров. Его первый демонстрационный запуск запланирован на 2019 год.

 
 
Ссылка на источник 34
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Компания Stratolaunch Systems, созданная одним из основателей Microsoft Полом Алленом, представила самолет для запуска космических ракет.

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