Представлен огромный самолет для запуска ракет в космос





Компания Stratolaunch Systems, созданная одним из основателей Microsoft Полом Алленом, представила самолет для запуска космических ракет.

Размах крыльев двухфюзеляжного самолета — 117 метров (на 28,6 метра больше, чем у Ан-225 «Мрия», считающегося самым большим самолетом в мире), длина — 92 метра. Он оснащен шестью двигателями и 28-колесным шасси. Масса летательного аппарата без нагрузки 250 тонн, с нагрузкой — 590 тонн, пишет meduza.io .

Самолет Stratolaunch Systems предназначен для вывода в космос ракет-носителей с высоты 9,1 тысячи метров. Его первый демонстрационный запуск запланирован на 2019 год.



