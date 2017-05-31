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Следователи выясняют обстоятельства смерти брестчанина в припаркованном автомобиле

01.06.2017 15:51 — Разное | БелТА  
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1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи выясняют обстоятельства смерти 57-летнего мужчины в автомобиле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

31 мая примерно в 16.20 в Московский РОВД областного центра поступило сообщение, что в припаркованном автомобиле "Фольксваген Гольф" скончался 57-летний местный житель. В машине он ждал супругу, которая и обнаружила тело. На место происшествия вызывали бригаду скорой. Медики оказали помощь женщине, почувствовавшей себя плохо после случившегося.

Проверку по факту гибели мужчины проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Во время разбирательства проведен осмотр, опрошены очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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31 мая примерно в 16.20 в Московский РОВД областного центра поступило сообщение, что в припаркованном автомобиле "Фольксваген Гольф" скончался 57-летний местный...

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