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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в размере $2,7 тыс.

Согласно данным оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Как сообщили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Александр Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по счетам за поставленную продукцию. Эта информация в настоящее время проверяется. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.-0-