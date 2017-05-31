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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку

01.06.2017 15:36 — Разное | БелТА  
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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятку. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в размере $2,7 тыс.

Согласно данным оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Как сообщили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Александр Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по счетам за поставленную продукцию. Эта информация в настоящее время проверяется. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в...

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