Эксперты обсудили популярность молока и его свойства

"Кефир, сметана, йогурты, ряженки… Если нулевые годы ознаменовались высокими темпами роста сыродельного направления, то сейчас активнее развивается цельномолочное производство. Мы выпускаем всю линейку — молоко, кефир, творог, сметана, масло, сыры", — рассказал Глушаков.

Цельномолочная продукция распространяется в Беларуси и России, а вот сыры в основном продаются у соседей — в Российской Федерации.

"Не стоит переходить на обезжиренные молочные продукты. В них отсутствует витамин D, а кальций усваивается только в соединении с фосфором и витамином D. Молоко и кефир я рекомендую полуторапроцентной жирности, при дефиците массы тела некоторым рекомендую кефир 3,5% жирности. Масло должно быть сладкосливочным, оно лучше всего усваивается при высокой жирности, просто не нужно съедать полпачки в день. Мы должны употреблять говяжьи жиры, холестерин — строительный материал клеток организма, но его не должно быть больше 300 мг в сутки", — рассказала известная в Беларуси медиаперсона и диетолог Ирина Кабасакал.

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