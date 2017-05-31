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В Северной Корее испытали тактическую ракету большой точности
Северокорейские военные впервые испытали показанный на параде в середине апреля оперативно-тактический комплекс. Ракета пролетела порядка 450 км и поразила цель с отклонением всего 7 метров,
По внешнему виду корейский комплекс напоминает модифицированный советский ОТРК «Эльбрус». А сама ракета — это модификация советской Р-17, которая была принята на вооружение еще в 1962 году,
Корейская версия получила аппаратуру наведения головной части и газодинамические рули. Ракета способна нести полезную нагрузку весом в тонну, что делает ее пригодной для доставки тактического ядерного заряда.
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Ракета способна нести полезную нагрузку весом в тонну, что делает ее пригодной для доставки тактического ядерного заряда.
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