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В Северной Корее испытали тактическую ракету большой точности

01.06.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
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Северокорейские военные впервые испытали показанный на параде в середине апреля оперативно-тактический комплекс. Ракета пролетела порядка 450 км и поразила цель с отклонением всего 7 метров, сообщает Choson TV.

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По внешнему виду корейский комплекс напоминает модифицированный советский ОТРК «Эльбрус». А сама ракета — это модификация советской Р-17, которая была принята на вооружение еще в 1962 году, пишет «Российская газета». По состоянию на 2016 год КНДР располагала 30 с лишним пусковыми установками и арсеналом в 200 ракет.


Фото: «Нодон синмун»

Фото: «Нодон синмун»

Фото: «Нодон синмун»

Корейская версия получила аппаратуру наведения головной части и газодинамические рули. Ракета способна нести полезную нагрузку весом в тонну, что делает ее пригодной для доставки тактического ядерного заряда.

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Ракета способна нести полезную нагрузку весом в тонну, что делает ее пригодной для доставки тактического ядерного заряда.

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