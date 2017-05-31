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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что взаимные санкции между Россией и ЕС не идут на пользу никому.

Он также отметил, что бизнес-круги могут помочь разрешить эту ситуацию, сообщает Интерфакс-Запад .

"Сегодня предпринимательские круги как никто понимают, что нынешняя замороженная ситуация, санкции между Россией и Евросоюзом, никому не идут на пользу. Надо думать, как эту проблему решить в ближайшем будущем", - сказал В.Макей, выступая на заседании Белорусско-Германского неправительственного совета делового сотрудничества в четверг в Минске.

По словам министра, "представители бизнеса могут внести серьезный вклад в разрешение этой ситуации".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: санкции между Россией и Западом никому не выгодны Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что взаимные санкции между Россией и ЕС не идут на пользу никому.

Глава МИД отметил, что для германских деловых кругов Беларусь привлекательна за счет своего членства в Евразийском экономическом союзе, и их присутствие на белорусском рынке может в целом поспособствовать налаживанию диалога между Евросоюзом и ЕАЭС.