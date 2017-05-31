Дети с аутизмом поставили мюзикл





На площадке детской железной дороги 3 июня пройдет открытый показ мюзикла "Чыгунка", поставленного по сказке ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля. В детской постановке также задействованы дети с аутизмом.

Как отметили организаторы акции, уникальность постановки заключается в том, что в Международный день защиты детей Семейный инклюзив-театр «і» выходит на открытую площадку с закрытой сцены, что непротсо даже для профессиональных актеров.

Сам мюзикл будет показан 3 июня в 13.15. В постановке будет задействован настоящий поезд с Детской железной дороги и окружающие естественные декорации. Накануне показа инклюзив-театр «і» провел открытую репетицию. Даже во время ее среди участвовавших в постановке детей сложно было отличить детей с аутизмом от обычных.

Как отметил режиссер постановки, дети с аутизмом конечно же отличаются от обычных, но вот с театральной постановке с ними работать даже легче, так как они более собранны, ответственны и дисциплинированны.

По словам организаторов мероприятия, подобные мероприятия помогают детям с аутизмом социализироваться в обществе и благотворно влияют на их восприятие мира. Некоторые приходили в театр и едва могли говорить, а потом в процессе общения, танцев, песен и игр у них начинался настоящий прорыв в развитии.













