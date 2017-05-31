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Мужчину приговорили к тюрьме за то, что он забыл пароль от iPhone

01.06.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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Жителю Голливуда предстоит провести 180 дней в тюрьме за отказ раскрыть полиции правильный пароль от своего iPhone. Возможно, мужчина просто не смог вспомнить нужные цифры. Об этом рассказывает Miami Herald.


Изображение: German / engadget.com

41-летний Кристофер Уилер (Christopher Wheeler) попал во внимание полиции после обвинения в жестоком обращении с детьми. Детективы решили, что на смартфоне мужчины есть изображения травм, нанесенных его дочери, и это может стать дополнительным доказательством в деле.

Судья санкционировал «обыск» его iPhone, однако тот оказался заблокирован. Полицейские потребовали у Уилера пароль (passcode) от смартфона и тот предоставил им цифры. Однако пароль не сработал.


Кристофер Уилер. Фото: David Ovalle / miamiherald.com

«Клянусь под присягой, я дал им пароль», — эмоционально заявил Уилер в суде. После он сказал, что не может его вспомнить. Мужчину приговорили к 180 дням заключения. Он может обжаловать приговор. Если он назовет нужные цифры, его отпустят на свободу.

Ранее похожий случай произошел с другим американцем — Весли Виктором (Wesley Victor), которого обвиняли в вымогательстве. У мужчины потребовали пароль от смартфона, чтобы найти подтверждение преступного сговора с его подругой. Виктор заявил, что забыл свой пароль. Судья признал, что нет никакой возможности доказать, что мужчина свой пароль помнит — на тот момент он провел более 10 месяцев за решеткой. Обвинения были сняты.

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Если он назовет нужные цифры, его отпустят на свободу.

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