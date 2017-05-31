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БПС-Сбербанк подписал соглашение с индийской инвестиционной группой

01.06.2017 16:35 — Разное | Ежедневник  
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БПС-Сбербанк подписал соглашение с индийской инвестиционной группой

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «БПС-Сбербанк» подписал трехстороннее соглашение с крупной индийской инвестиционной группой SUN Group Enterprises Private Limited и филиалом Сбербанка в Индии.

Как сообщила пресс-служба банка, в рамках соглашения планируется способствовать развитию белорусских и российских предприятий, работающих в Индии. В частности Банк при партнерстве SUN Group будет оказывать финансовую поддержку для локализации производства в рамках программы Make in India. Кроме того, планируется развивать расчеты в национальных валютах, а также предоставлять предприятиям корпоративное и торговое финансирование.

«Для белорусских предприятий растущий индийский рынок – это возможность по расширению рынка сбыта своей продукции. Мы с большим энтузиазмом нацелены развивать наше взаимное сотрудничество и надеемся, что вскоре мы увидим новые индо-белорусские совместные предприятия», – прокомментировал подписанное соглашение председатель правления БПС-Сбербанка Сергей Инюшин.

«Рынок Индии является одним из наиболее перспективных, учитывая быстрый рост и масштабы экономики страны, но в тоже время одним из самых сложных для ведения бизнеса. Наша задача – помочь клиентам Группы Сбербанк быть успешными в Индии, предоставляя качественные финансовые услуги на ее территории», – отметил руководитель филиала Сбербанка в Индии Алексей Кечко.

«Мы ожидаем синергии от сотрудничества со Сбербанком в рамках поддержки российских и белорусских компаний, развивающих промышленные проекты в Индии. Для нас особенно приятно объявить о сотрудничестве с крупнейшим банком России в день визита премьер-министра Индии в Российскую Федерацию», – подчеркнул вице-председатель SUN Group Шив Викрам Кхемка.

 
 
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В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «БПС-Сбербанк» подписал трехстороннее соглашение с крупной индийской инвестиционной группой SUN...

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