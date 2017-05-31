ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: подробности уголовного дела против главы Солигорского райисполкома

01.06.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Подробности уголовного дела в отношении председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Следственным комитетом Беларуси по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, в отношении председателя Солигорского райисполкома", — сообщила Гончарова.

Расследованием преступления занимается Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета. Следователи проводят комплекс процессуальных действий, уточнила представитель СК.

"Подозреваемый в настоящее время задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения", — сказала Гончарова.

Как ранее сообщал Sputnik, в МВД подтвердили факт задержания председателя Солигорского райисполкома. Александр Римашевский был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области в момент получения взятки в размере 2,7 тысяч долларов США.

Согласно оперативным данным, Римашевский долгое время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запчастей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций района.

Как сообщили в ГУБОПиК МВД, чиновник "систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию. Эта информация в настоящее время проверяется".

Ответственность по части 3 статьи 430  Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 2,7 тысяч долларов,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
БПС-Сбербанк подписал соглашение с индийской инвестиционной группой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика