СК: подробности уголовного дела против главы Солигорского райисполкома

Подробности уголовного дела в отношении председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Следственным комитетом Беларуси по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, в отношении председателя Солигорского райисполкома", — сообщила Гончарова.

Расследованием преступления занимается Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета. Следователи проводят комплекс процессуальных действий, уточнила представитель СК.

"Подозреваемый в настоящее время задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения", — сказала Гончарова.

Как ранее сообщал Sputnik, в МВД подтвердили факт задержания председателя Солигорского райисполкома. Александр Римашевский был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области в момент получения взятки в размере 2,7 тысяч долларов США.

Согласно оперативным данным, Римашевский долгое время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запчастей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций района.

Как сообщили в ГУБОПиК МВД, чиновник "систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию. Эта информация в настоящее время проверяется".

Ответственность по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.