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За крупную взятку задержан мэр Солигорска

01.06.2017 17:10 — Разное | БДГ  
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Арест чиновника за коррупцию уже подтвердили в Следственном комитете. Мэру может грозить до 15 лет с конфискацией.

Информация о том, что оперативники задержали солигорского мэра, появилась в интернете днем 1 июня. По информаци ряда источников, к главе Солигорского райисполкома Александру Римашевскому вломились в дом, выбив двери. Другие источники сообщили, что мэра задержали после получения взятки на трассе.

Последняя информация в итоге подтверилась официально. По информации пресс-службы МВД, председатель Солигорского райисполкома был задержан 30 мая на трассе возле деревни Камень Копыльского района при получении взятки, размером 2,7 тысяч долларов. 

«Согласно данным оперативников, председатель Солигорского райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. По данному факту Следственным комитетом возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки»). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что взятки чиновник получал регулярно - от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию.

Как сообщается на сайте СК, расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, что ранее КГБ задержал за взятки 10 руководящих работников системы здравоохранения. Позднее сообщалось, что МВД совместно с УБЭП изобличили коррупционную схему в сфере АПК: возбуждено 15 уголовных дел, соединенных в одно производство.

 
 
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Арест чиновника за коррупцию уже подтвердили в Следственном комитете. Мэру может грозить до 15 лет с конфискацией.

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