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За крупную взятку задержан мэр Солигорска
Арест чиновника за коррупцию уже подтвердили в Следственном комитете. Мэру может грозить до 15 лет с конфискацией.
Информация о том, что оперативники задержали солигорского мэра, появилась в интернете днем 1 июня. По информаци ряда источников, к главе Солигорского райисполкома Александру Римашевскому вломились в дом, выбив двери. Другие источники сообщили, что мэра задержали после получения взятки на трассе.
Последняя информация в итоге подтверилась официально. По
«Согласно данным оперативников, председатель Солигорского райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. По данному факту Следственным комитетом возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки»). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что взятки чиновник получал регулярно - от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию.
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Арест чиновника за коррупцию уже подтвердили в Следственном комитете. Мэру может грозить до 15 лет с конфискацией.
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