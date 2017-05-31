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Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе
01.06.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Редкий дуб-старожил, возраст которого составляет около 400 лет, обнаружен в Мозырском районе, сообщил телеканал "Мозырь".
По информации телеканала высота дерева – около 30 метров, диаметр ствола у земли – 2 метра.
"Этому дубу где-то 400 лет. Вы представляете, что этот дуб видел на своем веку? Это и Речь Посполитая, это и войска Богдана Хмельницкого, это Первая и Вторая мировые войны", – сказал начальник Мозырской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Зборовский.
По словам специалистов, то, что такое дерево находится в хорошем состоянии и полностью здорово – большая редкость.
В настоящее вермя Мозырский опытный лесхоз планирует обустроить экологическую тропу к дереву, а в перспективе – провести мероприятия, направленные на придание ему статуса памятника природы.
По информации Национальной академии наук, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 90 памятников природы республиканского значения и около 230 – местного. Сейчас в стране проводится
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Высота дерева составляет около 30 метров, диаметр ствола у земли – два метра.
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