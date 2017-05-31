Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Редкий дуб-старожил, возраст которого составляет около 400 лет, обнаружен в Мозырском районе, сообщил телеканал "Мозырь".

По информации телеканала высота дерева – около 30 метров, диаметр ствола у земли – 2 метра.

"Этому дубу где-то 400 лет. Вы представляете, что этот дуб видел на своем веку? Это и Речь Посполитая, это и войска Богдана Хмельницкого, это Первая и Вторая мировые войны", – сказал начальник Мозырской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Зборовский.

По словам специалистов, то, что такое дерево находится в хорошем состоянии и полностью здорово – большая редкость.

В настоящее вермя Мозырский опытный лесхоз планирует обустроить экологическую тропу к дереву, а в перспективе – провести мероприятия, направленные на придание ему статуса памятника природы.

По информации Национальной академии наук, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 90 памятников природы республиканского значения и около 230 – местного. Сейчас в стране проводится масштабная работа с привлечением населения по инвентаризации и учету высоковозрастных деревьев .