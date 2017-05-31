ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе

01.06.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Редкий дуб-старожил, возраст которого составляет около 400 лет, обнаружен в Мозырском районе, сообщил телеканал "Мозырь".

Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе
© Flickr/ Bridget McKenzie
Окей, Sputnik: какое дерево в Беларуси самое старое?

По информации телеканала высота дерева – около 30 метров, диаметр ствола у земли – 2 метра.

"Этому дубу где-то 400 лет. Вы представляете, что этот дуб видел на своем веку? Это и Речь Посполитая, это и войска Богдана Хмельницкого, это Первая и Вторая мировые войны", – сказал начальник Мозырской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Зборовский.

По словам специалистов, то, что такое дерево находится в хорошем состоянии и полностью здорово – большая редкость.

В настоящее вермя Мозырский опытный лесхоз планирует обустроить экологическую тропу к дереву, а в перспективе – провести мероприятия, направленные на придание ему статуса памятника природы.

По информации Национальной академии наук, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 90 памятников природы республиканского значения и около 230 – местного. Сейчас в стране проводится масштабная работа с привлечением населения по инвентаризации и учету высоковозрастных деревьев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высота дерева составляет около 30 метров, диаметр ствола у земли – два метра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За крупную взятку задержан мэр Солигорска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика