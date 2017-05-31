Штраф за бесплатную раздачу лекарств во время рекламных акций могут ввести в Азербайджане

В Азербайджане могут ввести штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей лекарственных средств и оказанием бесплатных медицинских услуг. Это предусматривают изменения, предложенные в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались 1 июня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения, сообщает агентство Trend .

Согласно изменениям, в кодекс предлагается внести статью, предусматривающую штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей, продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг, для физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, для должностных лиц - от 800 до 1 000 манатов, для юридических лиц - от 1 000 до 2 000 манатов.

Кроме того, если прием лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и использование медицинского оборудования могут сопровождаться каким-либо дополнительным эффектом, это должно быть указано в рекламе, должна быть отмечена необходимость посоветоваться с врачом или специалистом.

Председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов на заседании отметил, что в Азербайджане необходимо взять под контроль назначение антибиотиков врачами.

"В результате новых исследований в области молекулярной биологии было выявлено, что использование антибиотиков отрицательно влияет на гены людей, приводит к тяжелым последствиям, заболеваниям. Возможно, сразу последствий не наблюдается, однако они проявляются потом. Нецеленаправленное использование антибиотиков может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в Азербайджане необходимо взять под строгий контроль назначение антибиотиков", - сказал депутат.-0-