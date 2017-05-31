ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штраф за бесплатную раздачу лекарств во время рекламных акций могут ввести в Азербайджане

01.06.2017 17:24 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

В Азербайджане могут ввести штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей лекарственных средств и оказанием бесплатных медицинских услуг. Это предусматривают изменения, предложенные в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались 1 июня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения, сообщает агентство Trend.

Согласно изменениям, в кодекс предлагается внести статью, предусматривающую штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей, продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг, для физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, для должностных лиц - от 800 до 1 000 манатов, для юридических лиц - от 1 000 до 2 000 манатов.

Кроме того, если прием лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и использование медицинского оборудования могут сопровождаться каким-либо дополнительным эффектом, это должно быть указано в рекламе, должна быть отмечена необходимость посоветоваться с врачом или специалистом.

Председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов на заседании отметил, что в Азербайджане необходимо взять под контроль назначение антибиотиков врачами.

"В результате новых исследований в области молекулярной биологии было выявлено, что использование антибиотиков отрицательно влияет на гены людей, приводит к тяжелым последствиям, заболеваниям. Возможно, сразу последствий не наблюдается, однако они проявляются потом. Нецеленаправленное использование антибиотиков может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в Азербайджане необходимо взять под строгий контроль назначение антибиотиков", - сказал депутат.-0-

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, если прием лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и использование медицинского оборудования могут сопровождаться каким-либо дополнительным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дуб-старожил возрастом 400 лет найден в Мозырском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика