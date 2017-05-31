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Президент Азербайджана поручил ускорить создание свободных экономических зон

01.06.2017 17:36 — Разное |  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении работ по созданию свободных экономических зон. Об этом сообщает Trend.

Согласно распоряжению, с целью ускорения создания свободных экономических зон создана рабочая группа в составе 11 членов. Руководителем назначен вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Валех Алескеров.

Рабочей группе поручено в течение трех месяцев, проведя экспертизу законопроекта, подготовленного в связи с созданием свободных экономических зон, подготовить и представить Президенту Азербайджана окончательный вариант документа, обеспечивающий сбалансированный учет интересов государства и законных интересов инвесторов; представить предложения по основным условиям контрактов, которые с целью развития свободных экономических зон будут заключены с иностранными инвестиционными (девелоперскими) компаниями, имеющими опыт в данной сфере.-0-

 
 
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Согласно распоряжению, с целью ускорения создания свободных экономических зон создана рабочая группа в составе 11 членов. Руководителем назначен вице-спикер Милли...

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