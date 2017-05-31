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Дорогие сталинки в переулках Броневой и Войсковой хотят надстроить мансардными этажами

01.06.2017 17:45 — Разное | Tut.by  
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В Партизанском районе с 12 июня начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования. Изменения коснуться территории в границах ул. Первомайская — ул. Фрунзе — просп. Независимости — ул. Козлова — ул. Платонова — ул. Чапаева. Местным жителям предлагают одобрить строительство трех подземных паркингов, детского сада и надстройку мансардных этажей в четырех жилых домах.


Переулок Войсковой, 13

Площадь участка, который вошел в проект, — 55 гектаров. В планах архитекторов — создать благоприятную среду для проживания и работы. Решать это будут следующим образом: три сталинки в переулке Броневом — 10,12 и 13, а также дом в переулке Войсковом, 13 собираются реконструировать и надстроить по этажу.

Напомним, о том, как живется в этих переулках, мы рассказывали в проекте «Хочу тут жить». Жильцы этих домов соглашались: здания требуют ремонта. Но вот обрадует ли теперь их новость — неизвестно. Ведь люди ждут ремонта, а не уплотнения за счет мансардных этажей.

Градостроительный проект также предполагает строительство трех подземных паркингов, в общей сложности на 240 машино-мест, на улицах Румянцева, Захарова и Козлова.

Также на улице Захарова хотят построить детский садик на 50 мест.

Презентация проекта состоится 14 июня 2017 года в 18.00 в актовом зале администрации Партизанского района по улице Захарова, 53.


С проектными материалами по объекту можно ознакомиться ежедневно с 9−00 до 20−00, суббота с 9−00 до 13−00 (кроме воскресенья) в период с 12 по 26 июня 2017 года в фойе здания администрации Партизанского района г. Минска по ул. Захарова, 53.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Также в районе появится детский сад и три подземных паркинга.

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