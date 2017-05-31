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Дорогие сталинки в переулках Броневой и Войсковой хотят надстроить мансардными этажами
В Партизанском районе с 12 июня начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования. Изменения коснуться территории в границах ул. Первомайская — ул. Фрунзе — просп. Независимости — ул. Козлова — ул. Платонова — ул. Чапаева. Местным жителям предлагают одобрить строительство трех подземных паркингов, детского сада и надстройку мансардных этажей в четырех жилых домах.
Площадь участка, который вошел в проект, — 55 гектаров. В планах архитекторов — создать благоприятную среду для проживания и работы. Решать это будут следующим образом: три сталинки в переулке Броневом — 10,12 и 13, а также дом в переулке Войсковом, 13 собираются реконструировать и надстроить по этажу.
Напомним, о том, как живется в этих переулках, мы рассказывали в проекте «
Градостроительный проект также предполагает строительство трех подземных паркингов, в общей сложности на 240 машино-мест, на улицах Румянцева, Захарова и Козлова.
Также на улице Захарова хотят построить детский садик на 50 мест.
Презентация проекта состоится 14 июня 2017 года в 18.00 в актовом зале администрации Партизанского района по улице Захарова, 53.
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Также в районе появится детский сад и три подземных паркинга.
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