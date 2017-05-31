В гробу Леха Качиньского нашли фрагменты тел двух других людей

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В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей. Об этом

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление заместителя генерального прокурора страны Марека Пасенека.

Ранее польские СМИ сообщали, что в могилах некоторых жертв смоленской авиакатастрофы нашли фрагменты тел других людей. Зампрокурора подтвердил это, уточнив, что фрагменты других тел были найдены в девяти захоронениях.

Эксгумация тел жертв катастрофы проводится в рамках нового расследования причины крушения президентского Ту-154. В середине ноября первыми были эксгумированы останки Леха Качиньского и его супруги.

Прокуроры объясняли, что эксгумация проводится с целью исправления ошибок и погрешностей, допущенных при первоначальной экспертизе тел, которая проводилась российскими криминалистами.

Всего власти планируют эксгумировать останки 83 жертв крушения в течение года. На данный момент проведено 27 эксгумаций, еще шесть состоятся в июне, а в самые жаркие месяцы, в июле и августе, эксгумация проводиться не будет, добавил он.

Польская прокуратура проверяет, есть ли вина российских медиков в том, что останки оказались в разных гробах.

"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", - цитирует Пасенека РИА Новости.

Следствие пока не располагает данными аутопсии, которые планируется обнародовать в июне, уточнил Пасенек. Окончательные итоги вскрытия жертв вероятно будут опубликованы весной следующего года.

По словам Пасенека, эксперты должны ответить на вопрос о причинах и обстоятельствах смерти пассажиров разбившегося Ту-154.

Исследование и анализ останков проводится в зарубежных лабораториях, в частности, в британской, в графстве Кент.

Напомним, 10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Погибли сам Качиньский и еще 95 человек.

В марте этого года министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.

По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.

Более 75% польских граждан считают, что кабинет Туска не приложил достаточно усилий к поиску причин трагедии. Критики заявляют, что Туск не должен был позволять российским властям проводить первоначальное расследование.

В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены; 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.

Респондентов не спрашивали о том, кто мог стоять за такой акцией, но сторонники теорий заговора считают, что поскольку катастрофа произошла на российской территории, то ответственность за нее несет Москва.

Эту точку зрения с 2011 года продвигает Антоний Мацеревич, нынешний министр обороны и близкий соратник брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов, пишет bbc.com .