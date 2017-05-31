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Назван сменщик белоруса Скрипченко на посту главного тренера "Крыльев Советов"

01.06.2017 18:43 — Разное | Tut.by  
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Назван новый главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары. Вместо белорусского специалиста Вадима Скрипченко командой будет руководить знаменитый в прошлом игрок сборной России Андрей Тихонов, сообщает официальный сайт "Крылышек".


Андрей Тихонов. Фото: kc-camapa.ru

1 июня в Самаре прошли переговоры руководства клуба с Андреем Тихоновым, в ходе которых была достигнута договоренность о подписании трудового соглашения и назначении его главным тренером "Крыльев Советов".

– Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне, – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

Андрей Тихонов выступал за футбольные клубы "Спартак" (Москва), "Химки", "Локомотив" (Астана). За "Крылья Советов" Тихонов провел 147 матчей и забил 28 голов. По завершении игровой карьеры Тихонов работал в тренерском штабе московского "Спартака" и "Краснодара". В 2016 году возглавил красноярский "Енисей", с которым добился лучшего результата в истории клуба.

Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.

Напомним, что «Крылья Советов», главным тренером которых был белорусский специалист Вадим Скрипченко, по итогам сезона потеряли прописку в премьер-лиге и опустились в ФНЛ.


Вадим Скрипченко. Фото: kc-camapa.ru

Белорус Вадим Скрипченко принял «Крылья Советов» в ноябре 2016 года, когда команда находилась на последнем месте. Под его руководством самарцы провели 18 матчей — 5 побед, 6 ничьих, 7 поражений. Это заметно лучше, чем под началом предыдущего наставника, бельгийца Марка Веркаутерена (1 победа, 4 ничьи, 7 поражений), но недостаточно, чтобы наверстать упущенное на старте.

При этом после первой половины сезона "Крылья Советов" продали двух ключевых игроков команды, равноценной замены которым не нашлось.

 
 
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Назван новый главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары. Вместо белорусского специалиста Вадима Скрипченко командой будет руководить знаменитый...

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