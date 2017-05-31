Надеемся, этот конкурс поможет изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, детей, увлекающихся танцами. Участие в проекте — это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Мы ищем талантливых ребят, обладающих незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающих в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также детей, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. В проекте могут принять участие дети, оставшиеся без попечения родителей из России и республик бывшего СССР. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). Нас интересуют индивидуальные танцовщики или пары (один из партнеров должен соответствовать условиям конкурса, оба партнера должны быть не старше 18 лет).

Участники проекта будут выбраны путем удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд (туда-обратно один раз на двоих), проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя Телеканал НТВ. Во время учебного года организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Кого мы ищем

Детей, занимающихся следующими видами танца:

— Балет (классический, романтический, современный);

— Этнические/народные танцы, отражающие традиции и обряды своего народа);

— Исторические танцы (контрданс, полонез, балло и другие);

— Бальные танцы (европейские и латиноамериканские);

— Современные танцы (свободный танец, контемпорари, модерн; джаз-модерн; хастл, стрит-дэнс, хип-хоп, брейк-данс, крамп, поппинг, локкинг, r&b, тектоник и другие);

— Спортивные танцы.

Как и куда отправлять заявки

1. Заполнить анкету ( анкету скачать здесь ). Для пары необходимо заполнить анкеты на каждого ребенка.

2. Снять видео с коротким представлением ребенка (например): "Я Иван Иванов, живу в Вологде в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой бабушки. Мне 10 лет. Танцую с 7 лет. Далее немного о себе". Прикрепить видео к заявке.

3. Сделать видеозапись нескольких танцев ребенка (пары). Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Прикрепить видео к заявке.

4. Отправить заполненную заявку по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

По любым вопросам о кастинге связывайтесь с редакцией Sputnik:

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Когда нужно подавать заявки

Прием заявок на конкурс до 20 июня 2017 года.

Так что руководители детских домов и школ-интернатов, опекуны и приемные родители, если ваши дети талантливы, отлично танцуют, присылайте заявки и дайте им возможность показать себя!