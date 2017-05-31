Волны пространства-времени обнаружили в третий раз

Физики коллаборации LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) в третий раз зафиксировали возмущение пространства-времени — гравитационные волны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, о нем сообщает Массачусетский технологический институт (США).



Изображение: Rimas / youtube.com

Гравитационные волны, как показали ученые, возникли в результате слияния двух черных дыр, которые были в 31 и 19 раз тяжелее Солнца. Образовавшийся объект оказался массивнее ближайшего к Земле светила в 49 раз. Разница между исходными массами черных дыр и вновь возникшим объектом отвечает энергии, которая высвободилась в виде волн пространства-времени.

Слияние черных дыр (событие GW170104) произошло на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли, сигнал от события коллаборация зафиксировала 30 ноября 2016 года.

Третью регистрацию гравитационных волн от первых двух отличает тот факт, что, скорее всего, оси вращения столкнувшихся черных дыр были наклонены друг к другу. Специалистам не удалось оценить величину эффекта, ученые надеются представить подобные измерения позднее, набрав достаточную для этого статистику наблюдений.

Первый раз гравитационные волны были обнаружены 14 сентября 2015 года, второй — 26 декабря 2015-го. Новый этап работы программы получил название Advanced LIGO. Существование гравитационных волн предсказывается общей теорией относительности и еще раз подтверждает ее справедливость.

Обсерватория LIGO финансируется Национальным научным фондом США и построена по предложенной в 1980 году инициативе американских физиков Кипа Торна и Рональда Дривера. Создание установки оценивается в 370 миллионов долларов. Исследования осуществляются в рамках одноименной коллаборации более чем тысячью ученых из США и 14 других стран, включая Россию.