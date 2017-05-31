За что Uber заблокировал больше 100 водителей из Беларуси. Комментарий компании

Uber 29 мая заблокировал порядка 140 белорусских водителей из-за подозрения в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом, готовящимся к выходу на рынок Беларуси. AUTO.TUT.BY разбирался в ситуации.





В редакцию AUTO.TUT.BY обратились представители транспортных компаний, которые сотрудничают с Uber в Беларуси.

Напомним, что работать в Uber можно по двум схемам: открыть собственное ИП и заключить договор напрямую с компанией — в таком случае из заработанной суммы вычитается порядка 25% за пользование приложением. Либо через перевозчика — транспортную компанию. Во втором случае, водитель заключает договор с перевозчиком, и тот берет на себя обязательства. В этом случае водитель с собственным авто получает 50% от всего заработка (25% отчисляется компании за пользование программой и еще 25% забирает перевозчик), водитель без своего автомобиля (арендованный автомобиль) получает только 25% от заработанной суммы.

— Полгода наша компания, в которой уже насчитывается около 140 активных водителей работала с Uber — все было хорошо, тихо, ровно. Однако скоро в Минск придет новый сервис и информация о этом просочилась через наших водителей. 24 мая компания Uber вызвала нас в офис для беседы. Вопросы касались сотрудничества наших водителей с конкурентом CabWay и взаимодействия с водителями других партнеров Uber. Беседа прошла в форме допроса, также нам был высказан ряд условий, которые мы исполнили, — рассказал AUTO.TUT.BY Алексей Будаев, директор двух компаний по перевозке пассажиров.

Как выяснилось, конфликт возник из-за нескольких моментов.

— Наши водители участвовали в рекламной компании конкурента — получали некие бонусы и дотации от этого предприятия. Также нас обвиняют в том, что к нам переходят водители из других компаний-перевозчиков и якобы мы таким образом несанкционированно собирали базу клиентов.

А в понедельник 29 числа от представителей минского Uber Алексей узнал, что один из его водителей перевозил пассажирку (потом оказалось, что она сотрудница Uber) и отвечая на ее вопрос о работе в компании, рассказал ей, что в Беларуси скоро появится новый сервис и он планирует на него поработать. По договору с Uber разговоры о других сервисах с клиентами запрещены, директор компании утверждает, что неоднократно сообщал об этом водителям.

— Буквально через 20 минут после разговора с директором минского офиса Uber обе наши компании оказались в блок-листе. Уже три дня водители сидят без работы. Они

не понимают, то ли искать новую работу, то ли ждать разблокировки. Официальных комментариев мы не получили. Нам бы хотелось понять, за что нас заблокировали, — отметил собеседник.





Сегодня представители транспортных компаний и более ста водителей собрались, чтобы всем вместе обсудить, как действовать дальше.

— Алексей что делать-то будем? Хотелось бы деньги зарабатывать… — до начала встречи растерянно интересовались водители у Алексея Будаева. — Может в суд подать?

Почти все водители этих компаний пока не спешат уходить к другому перевозчику. Выжидают, что будет дальше и надеются, что их руководитель найдет выход из ситуации.

— То что произошло называется: мы захотели и сделали (про блокировку перевозчика компанией Uber — Прим. AUTO.TUT.BY), — сказал директор. — Но ничего противозаконного мы не совершали. По договору с Uber, мы можем предоставлять услуги по перевозке третьим лицам, также можем использовать другие приложения, помимо Uber. В то же время Uber имеет полномочия отключить нас от сервиса в любой момент. Поэтому подавать в суд бессмысленно.

После блокировки руководство компании составило пояснительную записку, в которой рассказало, что собирали голоса клиентов через интернет-сайт и раздавали специализированные листовки водители с целью получить дополнительные льготы со стороны государства, льготные тарифы и скидки на некоторые услуги (автомойка и химчистка, услуги СТО, АЗС).

— Мы перевели наше пояснение на английский язык и отдали его в минский офис Uber с просьбой отправить документ в головной офис компании в Амстердам. Но ответ нам до сих пор не пришел. В минском офисе произошедшее не комментируют. А один из сотрудников и вовсе непонятным образом среагировал по вайберу на наш вопрос, есть ли ответ из Амстердама — прислал несерьезные смайлики.





Руководители компаний хотели пригласить на встречу представителей минского офиса Uber, тем более, что вопросов к ним накопилось достаточно не только у директора, но и у водителей, но посчитали это преждевременным — «может быть в следующий раз», сказал Алексей Будаев.

— Каким я вижу выход из ситуации? Если нас каким-то чудом разблокируют, то мы продолжим работу. Если нет, то для водителей есть два пути: найти другую работу или уйти к другому перевозчику. Но мы не можем сейчас предложить вам хороших перевозчиков, потому что они негативно к нам настроены, потому что считают, что мы переманиваем их водителей, — сказал Будаев.





Чтобы Uber согласился снять блокировку и разрешить дальше работать перевозчику, водители подписали ходатайство, которое составил их директор. Бумагу отправят в минский офис сервиса, перевозчик очень надеется, что им пойдут навстречу и продолжать с ними работать.

— Если это не повлияет, значит Uber потеряет большую команду, — с сожалением констатировал Алексей. — Но тогда, вероятно, водители смогут найти лучшее альтернативное предложение которое вскоре может появиться на белорусском рынке.

Комментарий Uber

Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина:

— Данные партнеры не являются крупнейшими партнерами Uber B. V в Минске. Их доступ к сервису Uber был приостановлен ввиду нарушения условий договора с Uber B.V., а не ввиду подозрений в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом. Компании были проинформированы о временной блокировке в течение часа после нее.

Важно отметить, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V. Перевод водителей возможно осуществить в течение нескольких часов.