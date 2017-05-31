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За что Uber заблокировал больше 100 водителей из Беларуси. Комментарий компании
Uber 29 мая заблокировал порядка 140 белорусских водителей из-за подозрения в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом, готовящимся к выходу на рынок Беларуси. AUTO.TUT.BY разбирался в ситуации.
В редакцию AUTO.TUT.BY обратились представители транспортных компаний, которые сотрудничают с Uber в Беларуси.
— Полгода наша компания, в которой уже насчитывается около 140 активных водителей работала с Uber — все было хорошо, тихо, ровно. Однако скоро в Минск придет новый сервис и информация о этом просочилась через наших водителей. 24 мая компания Uber вызвала нас в офис для беседы. Вопросы касались сотрудничества наших водителей с конкурентом CabWay и взаимодействия с водителями других партнеров Uber. Беседа прошла в форме допроса, также нам был высказан ряд условий, которые мы исполнили, — рассказал AUTO.TUT.BY Алексей Будаев, директор двух компаний по перевозке пассажиров.
Как выяснилось, конфликт возник из-за нескольких моментов.
— Наши водители участвовали в рекламной компании конкурента — получали некие бонусы и дотации от этого предприятия. Также нас обвиняют в том, что к нам переходят водители из других компаний-перевозчиков и якобы мы таким образом несанкционированно собирали базу клиентов.
А в понедельник 29 числа от представителей минского Uber Алексей узнал, что один из его водителей перевозил пассажирку (потом оказалось, что она сотрудница Uber) и отвечая на ее вопрос о работе в компании, рассказал ей, что в Беларуси скоро появится новый сервис и он планирует на него поработать. По договору с Uber разговоры о других сервисах с клиентами запрещены, директор компании утверждает, что неоднократно сообщал об этом водителям.
— Буквально через 20 минут после разговора с директором минского офиса Uber обе наши компании оказались в блок-листе. Уже три дня водители сидят без работы. Они
Сегодня представители транспортных компаний и более ста водителей собрались, чтобы всем вместе обсудить, как действовать дальше.
— Алексей что делать-то будем? Хотелось бы деньги зарабатывать… — до начала встречи растерянно интересовались водители у Алексея Будаева. — Может в суд подать?
Почти все водители этих компаний пока не спешат уходить к другому перевозчику. Выжидают, что будет дальше и надеются, что их руководитель найдет выход из ситуации.
— То что произошло называется: мы захотели и сделали (про блокировку перевозчика компанией Uber — Прим. AUTO.TUT.BY), — сказал директор. — Но ничего противозаконного мы не совершали. По договору с Uber, мы можем предоставлять услуги по перевозке третьим лицам, также можем использовать другие приложения, помимо Uber. В то же время Uber имеет полномочия отключить нас от сервиса в любой момент. Поэтому подавать в суд бессмысленно.
После блокировки руководство компании составило пояснительную записку, в которой рассказало, что собирали голоса клиентов через интернет-сайт и раздавали специализированные листовки водители с целью получить дополнительные льготы со стороны государства, льготные тарифы и скидки на некоторые услуги (автомойка и химчистка, услуги СТО, АЗС).
— Мы перевели наше пояснение на английский язык и отдали его в минский офис Uber с просьбой отправить документ в головной офис компании в Амстердам. Но ответ нам до сих пор не пришел. В минском офисе произошедшее не комментируют. А один из сотрудников и вовсе непонятным образом среагировал по вайберу на наш вопрос, есть ли ответ из Амстердама — прислал несерьезные смайлики.
Руководители компаний хотели пригласить на встречу представителей минского офиса Uber, тем более, что вопросов к ним накопилось достаточно не только у директора, но и у водителей, но посчитали это преждевременным — «может быть в следующий раз», сказал Алексей Будаев.
— Каким я вижу выход из ситуации? Если нас каким-то чудом разблокируют, то мы продолжим работу. Если нет, то для водителей есть два пути: найти другую работу или уйти к другому перевозчику. Но мы не можем сейчас предложить вам хороших перевозчиков, потому что они негативно к нам настроены, потому что считают, что мы переманиваем их водителей, — сказал Будаев.
Чтобы Uber согласился снять блокировку и разрешить дальше работать перевозчику, водители подписали ходатайство, которое составил их директор. Бумагу отправят в минский офис сервиса, перевозчик очень надеется, что им пойдут навстречу и продолжать с ними работать.
— Если это не повлияет, значит Uber потеряет большую команду, — с сожалением констатировал Алексей. — Но тогда, вероятно, водители смогут найти лучшее альтернативное предложение которое вскоре может появиться на белорусском рынке.
Комментарий Uber
Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина:
— Данные партнеры не являются крупнейшими партнерами Uber B. V в Минске. Их доступ к сервису Uber был приостановлен ввиду нарушения условий договора с Uber B.V., а не ввиду подозрений в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом. Компании были проинформированы о временной блокировке в течение часа после нее.
Важно отметить, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V. Перевод водителей возможно осуществить в течение нескольких часов.
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В Минске Uber заблокировал 140 водителей. Рассказывает подробности.
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