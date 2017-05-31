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Беларусь заняла 3-е место среди экспортеров сливочного масла в мире

01.06.2017 21:47 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заняла 3-е место среди экспортеров сливочного масла в мире

Беларусь в 2017 году вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока Украины.

По информации пресс-службы, первое место занимает Новая Зеландия - 151,8 тыс. тонн (январь-апрель 2017). Второе и третье место разделили ЕС-28 (44,4 тыс. тонн) и Беларусь (17,5 тыс. тонн), говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Четвертую позицию заняли США (6 тыс. тонн). Так, все рассматриваемые страны, за исключением Украины сократили экспорт по сравнению с 2016 годом. Наибольшее сокращение отмечалось в США (-45,2%) и Европе (-24,8%). Этому послужил достаточно сильный внутренний спрос на продукт.

Как сообщалось ранее, в Беларуси выпуск сливочного масла в феврале сократился до 8,5 тыс. тонн против 9,8 тыс. тонн в январе. В январе-феврале производство сливочного масла составило 18,3 тыс. тонн. 

 
 
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Беларусь в 2017 году вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока Украины.

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