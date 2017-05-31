Больше всего безработных в Беларуси – со средним и профессионально-техническим образованием





Люди с профессионально-техническим образованием лидируют в рейтинге безработных.

Об этом свидетельствуют данные профильного статистического сборника, подготовленного Национальным статистическим агентством.

По данным Белстата, в 2016 году на долю выпускников ПТУ приходилось 32,5% всех белорусских безработных. На втором месте по данному показателю находились люди, которые закончили лишь среднюю школу – 29,9%. А вот среди выпускников вузов и людей со средним-специальным образованием на бирже труда оказывалось одинаковое количество – 14.3%.

Отметим, что количество официально зарегистрированных безработных мужчин в Беларуси в 2016 году было больше, чем безработных женщин. На бирже труда на 23 330 кавалеров приходилось 11 990 дам.