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Больше всего безработных в Беларуси – со средним и профессионально-техническим образованием
01.06.2017 22:18 — Разное | Ежедневник
Люди с профессионально-техническим образованием лидируют в рейтинге безработных.
Об этом свидетельствуют данные профильного статистического сборника, подготовленного Национальным статистическим агентством.
По данным Белстата, в 2016 году на долю выпускников ПТУ приходилось 32,5% всех белорусских безработных. На втором месте по данному показателю находились люди, которые закончили лишь среднюю школу – 29,9%. А вот среди выпускников вузов и людей со средним-специальным образованием на бирже труда оказывалось одинаковое количество – 14.3%.
Отметим, что количество официально зарегистрированных безработных мужчин в Беларуси в 2016 году было больше, чем безработных женщин. На бирже труда на 23 330 кавалеров приходилось 11 990 дам.
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Люди с профессионально-техническим образованием лидируют в рейтинге безработных.
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