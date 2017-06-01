Тренер вратарей сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин прояснил свое отношение к лимиту на иностранцев в минском «Динамо» и рассказал о неопределенности с тренерским штабом клуба и национальной дружины в новом сезоне.



Андрей Мезин. Фото: Прессбол

— По-моему, на вопрос, кто дальше будет работать со сборной да и с «Динамо», сейчас со стопроцентной уверенностью не ответит никто.

— Все может быть. Придут новые умные люди и начнут: «Все это фигня — надо не так, а вот так». И — понеслось заново. Сколько раз уже это проходили.

— Так какая нынче ситуация с тренерскими штабами, в которые входишь? Хоть ты проясни.

-Ох, кто бы мне прояснил… В клубе я уже уволен по истечении срока контракта. В федерации пока не говорят чего-то определенного. Так понял по косвенным признакам, что в «Динамо» пока оставляют только Вудкрофта. Даже с числом легионеров полной определенности нет. И это когда состав уже должен быть сформирован как минимум на семьдесят процентов.

— А ты, кстати, за что ратуешь в вопросе лимита на иностранцев?

— За определенность. В том числе и в фундаментальном вопросе, что все-таки «Динамо» такое — базовый клуб сборной или самостоятельный зрелищный проект. В зависимости от ответа формула давно выведена: если первое — легионеров должна быть одна пятерка. Если второе — две. Четырьмя только своими пятерками чего-то пристойного не добьемся точно. В обороне дела еще так-сяк: в последнее время воспитали группу если не топов, то нормальных добротных молодых защитников. И тех, кто уже в клубе, и тех, кто на подходе. Тот же Воробей производит действительно неплохое впечатление для своих лет. А с вратарями еще сложнее.