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Видеофакт: лосиха копытом спасла своего детеныша от медведя

01.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент, который произошел в Национальном парке в американском штате Аризона, попал в объектив камеры очевидца.

Видеофакт: лосиха копытом спасла своего детеныша от медведя
© YouTube / Break Clips
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Медведь несколько раз пытался подобраться к пищавшему лосенку, однако его мать стояла рядом, и хищник не решался подойти очень близко. Затем, когда лосиха отвернулась, медведь все же напал на ее детеныша, но тут же получил удар копытом.

Хищник намек понял, отступил и забрался на дерево, а лосиха со своим детенышем ушли в лес.

 
 
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Самка лося сумела защитить своего детеныша от медведя. Смотрите на видео, как она отбила свое дитя у хищника.

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