Видеофакт: лосиха копытом спасла своего детеныша от медведя

Инцидент, который произошел в Национальном парке в американском штате Аризона, попал в объектив камеры очевидца.

Медведь несколько раз пытался подобраться к пищавшему лосенку, однако его мать стояла рядом, и хищник не решался подойти очень близко. Затем, когда лосиха отвернулась, медведь все же напал на ее детеныша, но тут же получил удар копытом.

Хищник намек понял, отступил и забрался на дерево, а лосиха со своим детенышем ушли в лес.