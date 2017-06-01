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О главном и личном Макей рассказал в интервью Sputnik

01.06.2017 20:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава МИД ответил на вопросы корреспондентов Sputnik об отношениях с Россией, ЕС и НАТО, прокомментировал претензии Литвы по поводу строительства Белорусской атомной станции, остановился на учениях "Запад-2017" и поделился своим мнением о работе контактной группы по Украине.

Кроме того, он также рассказал о своих личных предпочтениях: где любит проводить время, какой вид спорта любит и чем увлекается.

Читайте интервью с Макеем на Sputnik в пятницу 2 июня.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал не только о внешней политике республики, но и о своей жизни вне работы.

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