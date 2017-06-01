Учителям зарплата в 500 долларов даже не снится





С 2010 года зарплаты в сфере образования и близко не приближались к данной сумме.

Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Белстатом.

Согласно официальной статистике, в 2010 году средние заработки в сфере образования составляли 299 долларов. Пик доходов в данной сфере пришелся на 2014 год, когда средние зарплаты находились на уровне 407 долларов. Однако, несмотря на громкие заявления, с тех пор доходы педагогов неуклонно сокращаются. В 2016 году они составили 258 долларов.

«Ломовые лошадки» образовательной сферы – учителя – в 2010-м году получали 341 доллар. В 2016-м – 311 долларов.

Серьезный спад произошел с доходами людей, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Если в 2010-м году их средняя зарплата составляла 604 доллара, то в 2016-м году она упала до 435 долларов США.

Примечательно, что доходы работников сферы образования сократились и в сравнении со среднебелорусским уровнем. Если в 2010 году они составляли 73,6%, то в 2016-м – 71,3% от средней зарплаты по стране.

При этом численность людей, занятых в данном секторе экономики, практически не изменилась. Традиционно пропорция наставников составляет около 10% от всего экономически активного населения в Беларуси.

Другой тренд сферы образования – увеличение числа учащихся и сокращение количества школ.

Если в 2010 году в Беларуси насчитывалось 3 654 учреждения общего среднего образования, то в 2015 году их в стране оказалось уже 3 230. А в 2016 году – 3 155.

В то же время число школьников в Беларуси неуклонно увеличивается. В 2010 году в стране насчитывалось 962,3 тысяч школьников, в 2015 – 969,1 тысяча, а в 2016 – 982,3 тысячи учеников средних школ.

Исходя из данной статистики, можно сделать весьма тривиальный вывод: нагрузка на белорусских учителей из года в год растет, а их зарплаты падают. Наши соболезнования, педагоги!