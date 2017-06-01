Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

Режиссер Эмир Кустурица пострадал в ДТП на трассе, ведущей из столицы Сербии в город Чачак, расположенный в 140 км от Белграда. Об этом сообщает сербская версия швейцарского таблоида Blic .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его информации, автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги. Кустурице, а также водителю машины была оказана первая медицинская помощь, после чего оба были госпитализированы.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, работы которого отмечены «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, «Серебряным медведем» фестиваля в Берлине, «Серебряным львом» Венецианского киносмотра. Он также является гитаристом в группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок.