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Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии
Режиссер Эмир Кустурица пострадал в ДТП на трассе, ведущей из столицы Сербии в город Чачак, расположенный в 140 км от Белграда. Об этом сообщает сербская версия швейцарского таблоида
По его информации, автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги. Кустурице, а также водителю машины была оказана первая медицинская помощь, после чего оба были госпитализированы.
Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, работы которого отмечены «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, «Серебряным медведем» фестиваля в Берлине, «Серебряным львом» Венецианского киносмотра. Он также является гитаристом в группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок.
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Автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги по пути в город Чачак.
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