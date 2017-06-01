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Названы сроки исчезновения профессий хирурга, продавца, водителя и писателя

02.06.2017 07:41 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Института будущего человечества Оксфордского университета (Великобритания) и отделения политических наук Йельского университета (США) оценили сроки, когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, кратко о нем сообщает New Scientist.


Фото: Александр Шульгач

Специалисты полагают, что искусственный интеллект превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, написанию эссе по окончании средней школы — к 2026-му, полностью заменит водителей грузовиков — к 2027-му. Профессии продавцов розничных магазинов исчезнут в 2031 году, писатели, специализирующиеся на беллетристике, — к 2049-му. Хирурги станут ненужными к 2053 году.

Авторы полагают, что с вероятностью 50 процентов искусственный интеллект заменит человека через 45 лет, а через 120 лет на всех возможных рабочих позициях будет задействован исключительно компьютер.

Исследование ученых основано на глобальном опросе 352 мировых экспертов в области искусственного интеллекта. Авторы работы отмечают, что азиатские ученые дают более оптимистичные прогнозы по замене человека компьютером (в среднем — через 30 лет), чем североамериканские (через 74 года).

 
 
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Ученые из Института будущего человечества Оксфордского университета (Великобритания) и отделения политических наук Йельского университета (США) оценили сроки,...

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