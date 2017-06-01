ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самсонов с Платоновым обыграли чемпионов Европы в парном разряде ЧМ по настольному теннису

02.06.2017 08:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов вышли в четвертьфинал парного разряда на чемпионате мира по настольному теннису в германском Дюссельдорфе.


Фото: bttf.by

В поединке 1/8 финала белорусы обыграли чемпионов Европы 2016 года дуэт Патрик Франциска (Германия) / Джонатан Грот (Дания) — 4:3. В следующем раунде Владимир Самсонов и Павел Платонов сразятся с японскими спортсменами Коки Нива / Махару Йошимура.

В женском парном турнире белоруска Виктория Павлович и украинка Татьяна Биленко завершили выступление на стадии 1/16 финала.

В мужском одиночном разряде Владимир Самсонов пробился в 1/32 финала, где его соперником будет представитель КНДР.

Александр Ханин в первом круге основной уступил сопернику из Китая.

В женском одиночном разряде в первом круге основной сетки Дарья Триголос проиграла трехкратной чемпионке Олимпийских игр и четырехкратной чемпионке мира из Китая Нин Дин — 0:4.

Алина Орловская выбыла в первом раунде, уступив сопернице из Гонконга.

Виктория Павлович, обладательница самого высокого рейтинга среди белорусок, выбыла во втором раунде после поражения от соперницы из Гонконга.

Таким образом борьбу за медали продолжают Владимир Самсонов и Павел Платонов в парном разряде и Владимир Самсонов в одиночном.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов вышли в четвертьфинал парного разряда на чемпионате мира по настольному теннису в германском Дюссельдорфе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы сроки исчезновения профессий хирурга, продавца, водителя и писателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика